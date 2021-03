Lichocka chce przeprosin za plakaty. Oskarżony: ”Powołamy na świadka Kaczyńskiego”

Posłanka w rozmowie z WP nie chciała komentować aktu oskarżenia. Odesłała nas do swojego prawnika, mecenasa Macieja Zaborowskiego. Ten też odmówił nam komentarza. Skontaktowaliśmy się więc z organizatorami całej akcji. Co sądzą o oskarżeniach?

Bartosz Kramek mówi WP: - Naszym konstytucyjnym prawem jest prawo do krytyki osób publicznych w ramach wolności słowa. Zrobiliśmy z niego użytek. Posłanka Lichocka to funkcjonariuszka publiczna, który został uwieczniona w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Zdjęcie pozyskaliśmy z agencji fotograficznej. Nie było tu żadnego fotomontażu. Tłumaczyła się kuriozalnie, że energicznie drapała się pod okiem, ale powszechnie zostało to odebrane w sposób jednoznaczny. Swoje zdanie wyraziły na ten temat tysiące darczyńców, którzy sfinansowali całą akcję.