Nie tylko ramówka, ale i logo. Spore zmiany w TVN-ie

Innowacje są częścią szeroko zakrojonej strategii. – Zmiana oprawy oparta o koncept "United" jest pochodną kierunku, który obraliśmy już zeszłej jesieni. Nasze gwiazdy w filmach mówiły o swoich wartościach: wolności, odwadze, szacunku, rodzinie czy tolerancji. To są dokładnie te same wartości, którymi kieruje się marka TVN. Więc ta oprawa ma pokazać, że "TVN to coś, co nas łączy" – opowiedział.