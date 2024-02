Wiosenna ramówka Polsatu 2024. Stacja stawia na sprawdzone formaty

Co poza tym? Wracają dobrze znane seriale i programy. Takie, których jak to określił żartobliwie Edward Miszczak, po prostu nie da zdjąć się z anteny, bo groziłoby to społecznymi protestami. Polsat zaserwuje więc widzom premierowe odcinki serialu "Przyjaciółki" czy "Gliniarze". Serialową nowością będzie też "Proceder" oraz emitowani dotąd tylko na platformie VOD Polsatu "Bracia".