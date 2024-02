Piękna uczestniczka "The Traitors. Zdrajcy". Julia Tychoniewicz jest córką Miss Polski

- Moja mama miała akademię gimnastyczną, otworzyła ją dla mnie. Tam ubezpieczenie jest bardzo drogie, więc huragan to wszystko zabrał. Jak mama pokazała mi filmiki, jak to wszystko było zalane. Całe dzieciństwo tam spędziłam, po szkole byłam tam codziennie, bo jak nie ćwiczyłam, to uczyłam dzieci. Jak powiedziała mi, że nie otworzą szkoły ponownie, bo nie ma na to pieniędzy, to się załamałam. To był trudny czas dla wszystkich, bo kilka moich koleżanek straciło domy. Byłam załamana, ale i wdzięczna, że chociaż mam gdzie mieszkać - mówiła u Żurnalisty.