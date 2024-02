Twórcy polskiej edycji "The Traitors. Zdrajcy" przesadzili? Tego nie było w amerykańskiej wersji

Odpadli z "The Traitors. Zdrajcy" jeszcze przed startem

Jednak to, co zdecydowanie odróżnia polskich "Zdrajców", to zagrywka z eliminacją trojga uczestników jeszcze przed startem gry, na jaką nie zdecydowali się nawet Amerykanie. Ten zaskakujący zwrot akcji, który zelektryzował widzów TVN już w pierwszych minutach programu, w amerykańskiej edycji się nie pojawia. Wygląda na to, że rodzimi twórcy "The Traitors. Zdrajcy", przynajmniej na stracie, obeszli się z uczestnikami brutalniej niż ich odpowiednicy za wielką wodą.