Bez skrupułów. Odpadli z "The Traitors. Zdrajcy", jeszcze zanim zaczęła się gra

To właśnie ten brutalny zwrot akcji najlepiej obrazuje sedno tego programu. "The Traitors. Zdrajcy" to gra, w której o przetrwaniu decydują pozory, czasem pierwsze wrażenie, jakie robimy na innych czy psychologia tłumu. Bo typowani do zakończenia gry już na koniec odcinka uczestnicy często ulegają sugestiom i opiniom innych, nie zważając na twarde dowody winy.