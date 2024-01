"The Traitors. Zdrajcy" wiosną na antenie TVN. Mateusz Hładki zdradził kulisy nowego show

Mateusz Hładki zdradza kulisy "The Traitors. Zdrajcy"

- W tym programie widzimy ludzi w sytuacjach podbramkowych, którzy dosłownie walczą o przetrwanie. A co w stanie jest zrobić człowiek, który walczy o przetrwanie? Do czego go doprowadzi ten stan? Do wszystkiego – opowiadał w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim i Ewą Drzyzgą Mateusz Hładki.