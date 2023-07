"The Traitors": to nie Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi nowy program TVN. Casting wygrała Malwina Wędzikowska

Medialna kariera Malwiny Wędzikowskiej

Malwina Wędzikowska to znana postać w show-biznesie, była partnerka Rinke Rooyensa, stylistka Maryli Rodowicz, od lat związana z telewizją. Przygotowywała kostiumy do takich programów jak "Taniec z gwiazdami", "The Voice of Poland" czy "Top model". W ostatnich latach można ją było oglądać w kilku programach stacji TTV.