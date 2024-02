"The Traitors. Zdrajcy" zadebiutowali na antenie TVN. Opinie widzów są jednoznaczne

"The Traitors. Zdrajcy" to jedna z najgorętszych wiosennych nowości w tegorocznej ramówce TVN. Niderlandzki format zainspirowany grą Mafia, którego uczestnicy dzielą się na lojalnych i zdrajców, zadebiutował na antenie w 2021 roku, a trzy lata później został sprzedany do ponad 20 krajów na świecie. Amerykańskie i brytyjskie edycje cieszą się popularnością także poza granicami swoich krajów, a jak emocjonujące reality show, w którym to intrygi i mroczna ludzka natura są na pierwszym planie, przyjęła polska widownia?