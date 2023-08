Nie tylko młodość, czyli ważna lekcja dla TVN. Podsumowanie Top of the Top Sopot Festival 2023

Po czterech dniach Top of the Top Sopot Festival 2023 można powiedzieć jedno: nie zawsze młodsze znaczy lepsze i to zarówno w odniesieniu do prezenterów, jak i występujących na scenie gwiazd. Braku doświadczenia czy talentu nie zastąpi ani efektowna kreacja, ani idealna twarz, o czym przekonały się zarówno Julia Wieniawa, jak i Małgorzata Rozenek-Majdan. Kto "pociągnął" tegoroczny festiwal? A o kim chcielibyśmy zapomnieć?