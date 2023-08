Wpadki na festiwalu w Sopocie? Kontrowersyjnych sytuacji nie brakowało

Festiwal w Sopocie istnieje od kilku dekad. Od 2012 r. nosi nazwę Top of the Top Sopot Festival, od 2017 r. jest nadawany przez TVN. W tym roku rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 24 sierpnia - oczywiście w Operze Leśnej. W tym czasie do Sopotu zjedzie mnóstwo gwiazd (T.Love, Krzysztof Zalewski, Ørganek, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Blue Café, Kayah, Urszula, Natalia Szroeder, Michał Bajor, Alicja Majewska, Małgorzata Ostrowska, Kuba Badach, Natalia Przybysz, a to jeszcze nie wszyscy) i jeszcze więcej fanów wydarzenia. Będzie to "czterodniowe święto muzyki, podczas którego publiczność bawić się będzie do utworów najbardziej topowych wykonawców", jak czytamy na stronie imprezy.