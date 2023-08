Miała być siła kobiet, a TVN strzelił sobie w stopę. Dawno nikt tak ich nie ośmieszył [OPINIA]

Niestety, gwiazdy TVN - bo to właśnie im, a nie profesjonalistom powierzono prowadzenie festiwalu, były najsłabszym ogniwem pierwszego wieczoru w Operze Leśnej. Media społecznościowe są pełne opinii widzów zażenowanych tym, co pokazały na scenie "prezenterki" stacji. Bo choć widok sześciu atrakcyjnych, wymuskanych do perfekcji kobiet (Małgorzata Rozenek- Majdan, Anna Senkara, Julia Wieniawa, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska, Aleksandra Filipek) niewątpliwie cieszył oko, to mocno kontrastował z tym, jak fatalnie (w większości) wypadły w swoich rolach. I jak niewiele sensownego miały do powiedzenia.