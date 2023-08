Top of the Top Sopot Festival 2023. Anna Senkara zaszalała z sukienką. Błyszczała na tle koleżanek

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival to impreza mocno taneczna (tytuł koncerty to #I DANCE). Na scenie pojawili się znani artyści, którzy wykonali popularne hity. Były Margaret, Sara James czy Ania Karwan. Do udziału w show zaproszono też Natalię Przybysz, Michała Szpaka, Sylwię Grzeszczak, Margaret i wielu innych twórców. Ale w Operze Leśnej błyszczały też prowadzące.