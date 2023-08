Sylwia Grzeszczak błyszczała w Sopocie. Co za kreacja!

W Sopocie trwa Top of the Top Festival. Impreza TVN-u, wybrzmiewająca w Operze Leśnej od 21 do 24 sierpnia zawiera kultowe elementy, jak choćby rywalizację o Bursztynowego Słowika. Oprócz tego na sopockiej scenie występują największe nazwiska polskiej muzyki. Po pierwszym dniu widzowie nie mieli wątpliwości, że najjaśniejszym punktem koncertu był występ Sylwii Grzeszczak. Zadała szyku na scenie!