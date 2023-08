Top of The Top Sopot Festival 2023 rozczarował widzów. Od fałszu gorsze było tylko jedno

Pierwszego dnia Top of The Top Sopot Festival 2023 na scenie w Operze Leśnej zaprezentowało się kilkanaścioro artystów, a jako pierwsze wybrzmiały utwory Maanamu w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego ("Szare miraże"), Natalii Przybysz ("Cykady na Cykladach") i Anny Karwan ("Boskie Buenos"). W pierwszej części imprezy zatytułowanej "Ta noc do innych niepodobna" scenę, z małymi wyjątkami w osobie wspomnianego już Krzysztofa Zalewskiego, Tomasza Organka czy Michała Szpaka, zdominowały kobiety, bo "siła kobiet" to hasło, które przyświecało pierwszemu dniu muzycznej imprezy organizowanej przez TVN i RMF.