Co ze zdrowiem Ewy Bem? Menedżer artystki uspokaja

- To nie jest nic poważnego - zapewnia Andrzej Łukasik, który zajmuje się sprawami Ewy Bem. - To tylko drobna niedyspozycja fizyczna. Przeciążenie pracą. Artystka niedługo wróci na scenę i do czynnej działalności artystycznej. To niestety nie będzie co prawda dziś albo jutro, ale - już niedługo. Mamy zaplanowane koncerty na jesień i jestem przekonany, że wszystkie się odbędą.