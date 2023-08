Top of the Top Sopot Festival 2023. Tak skończył się festiwal w Sopocie. Największą gwiazdą był Maciej Stuhr

Czwarty dzień festiwalu w Sopocie był mniej dynamiczny, za to bardziej liryczny od trzech poprzednich. Koncert z udziałem orkiestry zakończył Top of the Top Sopot Festival 2023. Publiczność wyraźnie zasygnalizowała, kto był największą gwiazdą i czyj występ okazał się gwoździem programu. Ostatniego dnia królowała muzyka, ale były też nawiązania do polityki.