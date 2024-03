Netflix ma nowy hit. Polacy oglądają co innego

Produkcja Netfliksa opowiada o Eddiem Hornimanie (Theo James, drugi sezon "Białego Lotosu"), który odziedziczył ogromną posiadłość swojego ojca. Ta jednak, jak się okazuje, jest zarazem częścią imperium krzewów marihuany. Co więcej, cała grupa podejrzanych elementów brytyjskiego półświatka chce dostać swój kawałek tortu z tej góry złota. Zdeterminowany, by wyrwać swoją rodzinę z niebezpiecznej sytuacji, protagonista próbuje grać z gangsterami w ich własną grę. Jednak w miarę jak zostaje wciągnięty w świat przestępczości, niespodziewanie zaczyna go lubić.