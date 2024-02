1 z 4 Polka w obsadzie "Awatara: Ostatniego władcy wiatru". Jak się tam znalazła?

W czwartek 22 lutego ruszył na Netfliksie nowy serial - "Awatar: Ostatni władca wiatru". To adaptacja animacji Nickelodeon, która opowiada o przygodach chłopca zwanego Awatarem. Jedno z pytań, które nasuwa się na myśl, to to, jak w tej produkcji znalazła się nasza rodaczka?