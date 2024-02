Netflix ma przebój w garści. Świetna zabawa gwarantowana

"W końcu znów robi to, w czym jest najlepszy. ‘Kryptonim U.N.C.L.E.’, ‘Król Artur: Legenda miecza’ czy ‘Aladyn’ to może nie były złe filmy, ale jednak pozostawiają duży niedosyt, gdy porównamy je do wcześniejszych obrazów Guya Ritchie. Kino gangsterskie to naturalne środowiskowo brytyjskiego reżysera" – pisał krytyk "Decidera" po kinowej premierze "Dżentelmenów".