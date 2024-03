Najnowszy przebój Netfliksa. Będzie kontynuacja?

O czym jest serial "Dżentelmeni"?

Produkcja Netfliksa opowiada o Eddiem Hornimanie, który odziedziczył ogromną posiadłość swojego ojca, która, jak się okazuje, jest zarazem częścią imperium krzewów marihuany. Co więcej, cała grupa podejrzanych elementów brytyjskiego półświatka chce uszczknąć co nieco z tej żyły złota. Zdeterminowany, by wyrwać swoją rodzinę z niebezpiecznej sytuacji, protagonista próbuje grać z gangsterami w ich własną grę. Jednak w miarę jak zostaje wciągnięty w świat przestępczości, niespodziewanie zaczyna go lubić.