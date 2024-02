"Jeden dzień" Netfliksa bije rekordy popularności. Ale ciekawy robi się dopiero pod koniec [RECENZJA]

Forma serialu "Jeden dzień" jest prosta. Tytułowym jednym dniem jest 15 lipca, kiedy to na przestrzeni kolejnych lat rozgrywa się akcja produkcji Netfliksa - począwszy od 1988, a skończywszy na 2007 roku. Odstępstw od tej reguły prawie nie ma i aż prosiłoby się o to, aby bohaterowie serialu choć raz napomknęli, że "Hej, a zauważyłeś, że co roku 15 lipca zawsze dzieje się coś interesującego?". No ale zauważają tylko, że jest to dzień świętego Swituna. To właśnie tego dnia należy patrzeć na niebo, bo taka sama pogoda jak 15 lipca utrzymywać się będzie przez kolejne czterdzieści dni. No ale dość o pogodzie.