Pogrążyła księcia. Netflix odtwarza historyczny wywiad

Podczas katastrofalnego wywiadu książę tłumaczył, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek spotkał Roberts (mimo że sfotografowano go, gdy ją obejmował). Że nie można pamiętać go z jakiejś imprezy, na której spocony miał obejmować nieletnią, bo on się nie poci. Zarzekał się, że w dniu, w którym rzekomo miał uprawiać seks z Virginią, zabrał córkę - księżniczkę Beatrycze - na pizzę. Co dokładnie pamięta, bo on takich rzeczy na co dzień nie robi.