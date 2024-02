Wszyscy się tego spodziewali. Netflix skasował znany serial

Serial, który trafił na Netflix we wrześniu 2020 r., to prequel do klasycznego filmu "Lot nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana, który bazował na słynnej powieści Kena Keseya. "Ratched" zebrał średnie recenzje, ale pod kątem oglądalności zrobił furorę na Netfliksie - w niespełna dwa dni od premiery stał się numerem jeden w ponad 50 krajach. Potem otrzymał nominacje do Złotych Globów i Emmy.