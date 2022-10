Neo-Nówka w formie. Ostra krytyka władzy i żarty z kleru w nowym skeczu

Staro-nówka: "Niebo" za 40 lat

Dostało się też tego wieczoru klerowi. Skecz o kolędzie był wręcz naszpikowany mocnymi aluzjami do głośnych afer w Kościele. Kiedy gospodyni proponuje ziołową herbatę, która "ściąga pory", do księdza rzuca: "po seminarium to ksiądz jest do tego przyzwyczajony".