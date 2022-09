Neo-Nówka kontra władza. W programie Wojewódzkiego zdradzili prawdę

Radosław Bielecki od razu wyjaśnił, że wbrew powszechnej opinii sam skecz "Wigilia" nie był jakimś szczególnym osiągnięciem, "historycznym wydarzeniem" w kabaretowej historii Neo-Nówki. "My ten skecz gramy od czterech lat i dopiero jak pokazaliśmy go w telewizji, to ktoś zauważył, że można tak powiedzieć. My nie uważamy, że zrobiliśmy nie wiadomo co, bo zrobiliśmy to, co normalnie robimy na występach. I ludzie to już oglądali przez trzy lata. Pokazanie tego w telewizji oczywiście wzmocniło przekaz, ale nie uważam, byśmy zrobili coś superważnego. Zrobiliśmy to, co robimy na co dzień, bo czujemy, że to nasza rola" – powiedział Bielecki.