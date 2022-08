Znów ich zaatakował. Jakimowicz pogrąża się w mowie nienawiści

Jakimowicz zareagował na tą wypowiedź, jakby Deląg obraził w niej jego matkę, ojczyznę i Boga. Zaatakował w sposób, który nie pozostawia żadnej wątpliwości, co do charakteru oraz inteligencji autora wpisu. Nazwał siebie osobą lojalną i w taki sposób okazał swoją lojalność: "Widzę, że zostało ci coś z filmowego GIEROJA, którym nigdy nie byłeś i nie będziesz w życiu. Dlaczego? Bo jesteś oszustem. Oszukujesz bliskich, dalszych widzów i fanów (…). Od momentu zdjęć do filmu 'Przemytnicy' my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie".