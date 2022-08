Neo-Nówka rozgrzała skeczem internet do czerwoności. Ale skarga nie wpłynęła ani jedna

A jednak, Neo-Nówka cieszy się wzmożoną falą popularności, choć może nie w takiej formie, jakiej by sami chcieli. Niezrażeni udzielają kolejnych komentarzy dotyczących sprawy, ostatniego nawet na Pol’and’Rock Festival. Wielu wskazuje, że ową siłą rażenia skeczu nie jest to, że jest zabawny, a do bólu szczery i gorzko podsumowuje to, co dzieje się w kraju.