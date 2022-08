28. Pol'and'Rock. Neonówka: Pokazaliśmy prawdę, a prawda boli.

- Powiedzieliśmy w skeczu normalne słowa, które padają w każdym polskim domu i nagle staliśmy się bohaterami? – mówił Roman Żurek z Neo-Nówki. - Ludzie mówią: "Macie jaja"! A my powiedzieliśmy po prostu to, co każdy myśli, a my mieliśmy odwagę to powiedzieć. Zadaniem kabaretu jest mówić głośno, o czym myślimy i o czym myślą ludzie. A o czym myślimy? Że jesteśmy oszukiwani i mamieni przez ten rząd. I co my możemy zrobić? Możemy im skoczyć, bo wynik każdego głosowania w Sejmie to zawsze 231 głosów za.