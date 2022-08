Internet oszalał na punkcie antypisowskiego skeczu kabaretu Neo-Nówka. Rekordowy wynik

Skecz wywołał wielkie emocje po obu stronach politycznej barykady. O komentarz pokusił się nawet zdegustowany rzecznik PiS Radosław Fogiel. I choć zarówno on, jak i krytycy kabaretu mogą zaklinać rzeczywistość, to fakty są takie, że skecz Neo-Nówki to hit internetu.