O ich skeczu huczy cały internet. Głos zabrał rzecznik PiS

- Jesteś taki pożyteczny idiota, oni cię tak w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. Oni się bawią, kasę wywalają na lewo. 70 mln wywalili na wybory kopertowe, 2 mld na tępą propagandę w TVP, do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz, ile za te miliony można by dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na aukcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w du.... Później siedzą takie leszcze, jak ty, a oni się za nasze bawią. (...) Ty cały czas masz jakiś wrogów. Co dzień boisz się jakiegoś wroga, to Niemcy, to Francuzi, to Żydzi, to Norwegowie, to nauczyciele, kobiety, LGBT. Najbardziej to się boisz gejów. A nic ci nie przeszkadza, że rząd cię r...a codziennie - grzmiał kabaretowy syn.