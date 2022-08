Wywołali skeczem skandal. Fanatycy PiS-u już zaczęli atak

No cóż. Po pierwsze: nie owijamy w bawełnę. Nigdy nie owijaliśmy. Kabaret jest przecież właśnie trochę po to: żeby mówić mocnymi słowami, czasem nawet nieco przesadzać. To się w pełni mieści w konwencji tego gatunku. Kabaret jest po to, żeby radykalnie wyśmiewać pewne elementy rzeczywistości. Tak jak kiedyś królewski błazen - też się nie hamował, mówił, co myśli o świecie, takie było jego zadanie, a król go cenił, nawet jeśli czasem słyszał od niego rzeczy trudne do przyjęcia. Po drugie: wulgaryzmy? Co tu dużo gadać: mówimy językiem, którym mówią ludzie. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie użył takich słów.