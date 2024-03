Minęło 8 lat. Polsat myśli o powrocie show

"Must be The Music" było emitowane na Polsacie w latach 2011–2016. Podobnie jak w wielu tego typu talent show celem było wyłonienie najlepszego brzmienia: wokalisty lub zespołu, a nawet instrumentalisty, chóru czy beatboksera. Teraz, po ośmiu latach od zakończenia ostatniej edycji, stacja zastanawia się nad powrotem do popularnego tytułu.