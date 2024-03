Adam Kszczot odpadł z "Tańca z gwiazdami". Widzowie podziękowaliby też chętnie Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej

"28 pkt! Za co, pytam? Aż oblałam się herbatą z nerwów", "Rzeczywiście mało tu tańca w tańcu. Bardzo sztywno", "Sorki, że to powiem, ale cały ten taniec przypominał przeciąganie kłody po parkiecie", "Uważam, że panu Kamilowi powinni podnieść stawkę za tak mało wdzięczną partnerkę", "Współczuję tancerzowi, gdyby nie przenosił ją z miejsca na miejsce, to partnerka zapuściłaby najchętniej korzenie", "Niestety pani Królikowska jest jak kołek, nie czuje muzyki i rytmu, nadrabia uśmiechem, ale to nie o to chodzi. Dagmara po złamaniach lepiej tańczy" - pisali użytkownicy.