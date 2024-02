Choroba Elżbiety Zapendowskiej postępuje. "Prawe oko już nie działa"

"Za dwa lata nikt nie będzie o niej pamiętał"

- Nie patrzę na te wszystkie komentarze mnie dotyczące, bo trzeba byłoby się wziąć i zabić od razu. [...] Wydaje mi się, że cała moja siła polega na tym, że staram się mówić swoją prawdę. Wolę oczywiście nie mówić nic złego, ale jeżeli ktoś mnie wkurza i wmawia mi, że ktoś jest artystą, a on nie sięga nawet do pięt artysty, to wtedy się denerwuję i mówię: "Ona jest piosenkareczką, odtwórczynią melodyjki, za dwa lata nikt nie będzie o niej pamiętał". I nie boję się tego - charakteryzowała swoją filozofię recenzentki w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem.