Zapendowska o wyborze Luny. Krótki i stanowczy komentarz

Elżbieta Zapendowska komentuje wybór Luny

- Jestem niesamowicie wzruszona. Do ostatniej chwili się nie spodziewałam, to było ogromne moje marzenie pojechać na Eurowizję, to jest jak jakiś sen, ale czuję ogromne wyróżnienie, ale to kredyt zaufania, mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję jak najpiękniej, całym moim sercem i duszą - mówiła Luna w "Pytaniu na śniadanie".