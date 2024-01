Młody gwiazdor zaśpiewał na sylwestrze. Kazali mu... zmienić słowa

Niemożność śpiewania o "zamawianiu pierwszej sety" w klubie czy kobiecym orgazmie nie zniechęciła jednak Skolima. Jak sam przyznał w rozmowie z Plotkiem, nie ma o to żalu do organizatorów. – Cieszę się, że to [piosenka "Wyglądasz idealnie" – przyp. aut.] jest grane i ludzie nie tylko mają tych samych wykonawców, których oczywiście szanuję, ale że wpuszczają też Skolima. Szacunek do telewizji i telewidzów – skomentował sytuację.