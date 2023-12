Blanka śpiewała z playbacku? Fani nie mają wątpliwości

"Sylwester Marzeń" jak pierwotnie promowano imprezę, zmienił nazwę, wracając do tej sprzed ośmiu lat - "Sylwester z Dwójką". To efekt zmian, jakie zachodzą w telewizji publicznej od kilku tygodniu. Na wspomnianym wydarzeniu wystąpili m.in. Daria Marx, Red Lips, Afromental, Pectus, Allan Krupa, Edyta Górniak, Mike & Laurent, Lisha and The Men, Joanna Liszowska czy Mezo z Liberem.