"Przy nim jest zupełnie inna". Kandydat rolniczki dokonał niemożliwego

Agnieszka z Biskupca (woj. warmińsko-mazurskie), właścicielka ośrodka jeździeckiego, to jedna z dwóch rolniczek szukających miłości w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Póki co, 40-latka nie cieszy się zbytnią sympatią widzów, którzy podkreślają, że brakuje jej dystansu zarówno do siebie, jak i kandydatów do jej serca. Agnieszka szybko zyskała etykietę tej wybrednej i wiecznie niezadowolonej uczestniczki, której trudno dogodzić.