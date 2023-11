Aga z "Rolnika" pozbędzie się Irka? Mężczyzna podpadł na randce

– Aaa, to Irek już odpada! – skomentował wyraźnie rozbawiony, nawiązując do pasji rywala z programu. Pamiętamy przecież, że wspomniany Irek przyjechał do gospodarstwa rolniczki na motocyklu. Mimo tego, że uwaga wydawała się dość celna, a łapanie za słówka nawet i zabawne, kobietę zirytowało zachowanie Janka.