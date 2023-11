"Rolnik szuka żony": Waldemar odpowiada hejterom. "Jeśli sądzą, że mnie złamią, to się grubo mylą"

Gdy tylko wystartowała 10. edycja "Rolnik szuka żony", miano ulubieńca zyskał Waldemar z Kujaw. Farmer od trzech lat jest rozwodnikiem i poczuł, że to odpowiedni moment na znalezienie drugiej połówki. - Czekam na zmianę tego życia, w którym jestem. Nie mam ściśle określonego typu kobiety. Nie jestem wybredny.To nie koncert życzeń, żebym sobie kogoś wymarzył. Chciałbym, żeby to była osoba podobna do mnie, z temperamentu i charakteru. Żeby podzielała moje pasje, ale żebym ja też w jej pasjach uczestniczył - mówił w zerowym odcinku.