Marzena Rogalska komentuje zmiany w "Pytaniu na śniadanie". "Nie zrobię tego Kasi Dowbor"

- Jakoś specjalnie się tym nie zajmuję, nie obserwuję, kibicuję. Napisałam do Joasi Górskiej, że jej kibicuję i jak ją zobaczę w programie, to do niej napiszę. Powiedziałam, że cieszę się, bo wydaje mi się, że Joasia tego potrzebowała, ale przysięgam, no nie widziałam jeszcze nic - powiedziała w rozmowie z Plejadą.