Marzena Rogalska wraca do telewizji. Wybór stacji nie zaskakuje

Historia zatoczyła koło. Marzena Rogalska wraca do roli prowadzącej talk-show "Miasto kobiet". Kiedy w 2004 roku jeden z najpopularniejszych formatów TVN Style debiutował na antenie, dziennikarka była jedną z jego pierwszych prowadzących. Pozostała nią do 2008 roku, a niedługo później przeszła do TVP. Teraz, po 13 latach przerwy, wraca do kobiecej stacji TVN i jej flagowego programu. Tym samym, po ponad półrocznej przerwie, Marzena Rogalska wraca też na szklany ekran, z którego zniknęła po głośnym odejściu z "Pytania na śniadanie" w TVP2.