Katarzyna Dowbor zadebiutowała w "Pytaniu na śniadanie". Eksperci nie są zachwyceni

Jaką on funkcję pełni? Na pewno pokrywa pewną tremę, bo prowadząca od dawna nie robiła programów na żywo, a jednocześnie może mieć świadomość, że widzowie mają duże oczekiwania, liczą, że po latach zabłyśnie i czymś ich oczaruje. Moim zdaniem, była spięta i tego śmiechu nie pozbyła się do końca programu, chociaż później go było mniej, na szczęście - ocenił Mrozowski.