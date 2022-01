Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz razem tańczyli, grali i pocieszali się na wizji. Ich drogi się rozeszły

Najlepszymi kompanami byli wtedy, gdy mogli żartować i kpić z uchodźców, LGBT, gender, opozycji, celebrytów krytykujących władze i konkurencyjnej stacji TVN. No i oczywiście, gdy mogli razem odstawić show np. udając grę na gitarze i taniec do piosenki Modern Talking. To właśnie te chwile dziś chce pamiętać Jarosław Jakimowicz, pokazując memiczne nagranie, jako dowód wspólnego dogadywania się z Ogórek.