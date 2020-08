Jarosław Jakimowicz jest zachwycony Magdaleną Ogórek. "Ma ogromną wiedzę"

- W "Pytaniu na Śniadanie" dalej będę. Prowadzę tam rozmowy ze służbami mundurowymi. Od roku już współpracuję z TVP Info. Jestem w programie "Jedziemy". Zaczynałem od jednego dnia w tygodniu, teraz mam trzy dni zdjęciowe. To jest dla mnie pewien rodzaj nobilitacji. Wszyscy patrzą na słupki, jak to się ogląda. A ogląda się dobrze, jak widać. Wydawcy programu "Jedziemy" zaproponowali mi udział w formacie "W kontrze". Ja wiem, co ja wnoszę. Sytuacja jest dość prosta - zadeklarował.

- Najczęściej w programach informacyjnych występują publicyści, dziennikarze, politycy. To są ludzie, których wiedza powoduje pewnego rodzaju powagę. Poza tym myślę, że tych programów jest już dużo i widzimy ciągle te same głowy. Ja lubię kontakt z ludźmi. Jestem otwarty i pierwsze zdanie, które powiedziałem dyrektorom i wydawcy tego programu brzmiało: "Panowie, ja nie znam się na polityce". Dzisiaj przyszli panowie od razu po programie i pokazali wykres. Oglądalność rosła - dodał Jakimowicz.

- Mam wyraziste poglądy, ale wszystko staram się komunikować w kulturalny sposób. Daleki jestem od ubliżania komuś albo od sprawiania komuś przykrości. Nie jestem takim człowiekiem, ale umiem powiedzieć, co sądzę. Często rozlicza się mnie z tego, że jestem aktorem. Ale ja nie jestem artystą. Nie żyję z tego, że zagrałem w filmie. Jak człowiek jest młody, to próbuje wszystkiego. Ja dostałem szansę wystąpienia w "Młodych wilkach" i skorzystałem z tego. Mnóstwo rzeczy doświadczyłem. To spowodowało pewnie, że dzisiaj jestem w TVP Info i robię ten program. Mam swoje poglądy, ale jestem otwarty. Jeśli jest jakaś teoria na dany temat, to słucham specjalisty w danej dziedzinie i staram się wysłuchać lub zmienić swoje zdanie - deklaruje w rozmowie z WP Jakimowicz.