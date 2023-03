"Love Island". Kuba i Agnieszka poszli na całość w kryjówce. Internauci nie zostawili na nich suchej nitki

W "Love Island" się dzieje! Kolejna para wybrała się do odosobnionej kryjówki, aby oddać się czułościom. Widzowie zobaczyli wybuchy namiętności Agnieszki i Kuby, którzy bardzo cieszyli się z chwil sam na sam. Ekscytacja sięgnęła zenitu, choć oczywiście produkcja nie pokazała wszystkiego. Jednak z tego, co mówili uczestnicy programu, doszło między nimi do zbliżenia.