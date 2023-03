Doda w "Love Island" nie gryzła się w język. Wygarnęła uczestnikom

W najnowszej edycji "Love Island. Wyspa miłości" nastąpiła prawdziwa rewolucja. W programie niespodziewanie pojawiła się Doda, ale wcale nie tylko po to, by umilić uczestnikom pobyt na rajskiej wyspie swoim śpiewem. Gwiazda Polsatu ma tam konkretną rolę do odegrania.