Kuba Moss: "Ludzie kochają filmy, które ryją beret". Wywiad z gwiazdą TikToka

Uważasz, że masz duży wpływ na swoich obserwatorów?

Myślę, że bardzo mocno wpływam na to, co ludzie oglądają. Często dostaję wiadomości od obserwujących z podziękowaniami, że dzięki mnie nie muszą spędzać godzin na szukaniu interesującego tytułu. Piszą też, że obejrzeli wszystko z moich rankingów. Takie wiadomości naprawdę budują i nakręcają cię do tego, abyś dalej tworzył. Są już też stali odbiorcy, co mnie mega cieszy. Cały czas przybywają też nowe osoby. Jest ich już około 52 tys., więc więcej niż w miejscowości, z której pochodzę. Ogólnie 90 proc. komentarzy jest pozytywnych. Czasem wchodzą trolle i zaśmiecają kontent, ale to na TikToku normalne. Wywołują niepotrzebne kłótnie między komentującymi. Natomiast robię to dla ludzi i bardzo się cieszę, że komentują. Chcę, żeby komentowali, bo chcę z nimi dyskutować na temat filmów i seriali, ale w bezsensowne kłótnie się nie wdaję. Nie chce na to tracić energii. Tematyka filmowo - serialowa powinna skłaniać do merytorycznej dyskusji.