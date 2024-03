Gwiazdy ubiegłorocznych Oscarów ledwo wiążą koniec z końcem. Walczą z rakiem i długami

Gwiazdy Oscarów walczą z rakiem

Diagnoza była totalnym szokiem dla pary. - Simon pobiegł do łazienki i zwymiotował. Był przerażony. Stanął oko w oko ze swoją śmiertelnością. Ale mimo to, że byliśmy zdruzgotani, rozłożeni totalnie na łopatki, zrobiliśmy to, co zawsze przed wyścigami kolarskimi - przybiliśmy sobie piąstki i powiedzieliśmy: "damy radę". Tak trzeba. Nie da się wystartować w wyścigu, uważając, że zostanie się pokonanym - wspomina.